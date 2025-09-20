Трудный путь до Дня государственного суверенитета Азербайджана

Автор: Лейла Таривердиева

Сегодня, 20 сентября, в Азербайджане отмечается День государственного суверенитета.

Этот день получил такой статус на основе распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 19 сентября 2024 года и знаменует собой дату, когда в карабахском конфликте была поставлена окончательная точка. 20 сентября 2023 года Азербайджан полностью вернул под свой контроль все свои территории и положил конец сепаратизму на азербайджанской земле.

В этом году День государственного суверенитета мы встречаем в новой ситуации. 8 августа в Вашингтоне между Баку и Ереваном начался реальный мирный процесс, после чего значительно снизились угрозы эскалации. Две страны подошли к подписанию окончательного мира очень близко.

20 сентября это еще один вдохновляющий источник нашей гордости, потому что символизирует и силу страны, и единство ее народа, и мудрую стратегию ее руководства, и непобедимость ее армии. Азербайджанская армия, как и в дни Второй карабахской войны, продемонстрировала непревзойденный профессионализм и высокий гуманизм. Стратегия и тактика, избранные Верховным главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым показали, что миру еще многому придется учиться у Азербайджана.

Из обращения Президента Ильхама Алиева к народу 20 сентября 2023 года: "Перед началом операции я еще раз дал всем нашим воинским формированиям серьезное поручение о том, что армянское население, проживающее в Карабахском регионе, не должно попасть под удар в результате антитеррористических мероприятий, и гражданское население должно быть защищено. Мы добились этого, используя высокоточное оружие, в то же время гражданское население почувствовало себя полностью застрахованным благодаря профессионализму наших Вооруженных сил. Одновременно было дано указание не наносить никаких ударов по гражданской инфраструктуре, выводить из строя только военную инфраструктуру. Еще раз хочу сказать, что профессионализм и технические возможности нашей армии позволили нам с честью выполнить эту задачу. Азербайджанские солдаты и офицеры вновь проявили как высокий профессионализм, так и высокие моральные качества".

Антитеррористическая операция, начатая Азербайджаном 19 сентября, продлилась всего сутки и дала результаты, потрясшие весь мир. Так же, как Победа в 44-дневной Отечественной войне, успешное завершение однодневной сентябрьской операции вызвало у многих шок.

Большинство не ожидали, что Баку решится пойти на такие меры. Остановка Второй карабахской войны на конкретных позициях была вызвана гуманными подходами Азербайджана. Который не хотел переносить боевые действия на густонаселенные территории во избежание жертв среди мирного населения и среди личного состава Азербайджанской армии. Карабах был напичкан оружием, там была сконцентрирована крупная группировка ВС Армении. Кроме того, военные цели размещались сепаратистами около гражданских объектов, вблизи жилых кварталов, и их поражение привело бы к неминуемым жертвам среди гражданских лиц. Баку не хотел лишних жертв, за 44 дня войны их и так было немало. Поэтому после освобождения Шуши было решено остановиться, хотя Азербайджанская армия уже была на подступах к Ханкенди.

Это решение не всеми было воспринято адекватно. В Ханкенди и в Армении, а также в поддерживающих их внешних кругах гуманистические мотивы Баку были расценены как проявление слабости и страха. Это было ошибкой, но тогда они этого еще не знали. В зоне ответственности российских миротворцев продолжала пузыриться сепаратистская клоака, будто и не было капитуляции и договоренностей 10 ноября. Сепаратисты вооружались, из Армении подвозилась тяжелая техника и живая сила. Постепенно внешние игроки тоже расправили перышки и стали строить планы на подконтрольный сепаратистам Карабах. В 2022 году там объявился засланец Рубен Варданян, развернувший бурную деятельность среди местного населения. В Ханкенди снова стали появляться лоббисты из Европы, непонятные автомобили с иранскими номерами, по Лачинской дороге, остававшейся в зоне ответственности РМК, в Карабах следовали грузовые караваны с сомнительными грузами. В период с 2021-й по 2023 годы было зафиксировано множество факторов создания радиопомех гражданским самолетам при помощи средств РЭБ, установленных сепаратистами в зоне РМК.

В Ереване и Ханкенди думали, что под защитой миротворцев могут снова укрепить свои позиции на азербайджанских территориях. Эти территории действительно не контролировались азербайджанской стороной. Однако в Баку прекрасно знали, что там происходит. В Баку знали, какими путями сепаратистам доставляется оружие, и неоднократно указывали РМК на необходимость пресечь беззаконие. В Баку также были в курсе, что в зоне ответственности РМК продолжается незаконная добыча полезных ископаемых, которые затем вывозятся по Лачинской дороге в Армению.

Первоначально еще были надежды, что присутствие российских сил, а также признание (хоть и молчаливое) миром итогов Второй карабахской войны заставят сепаратистов одуматься и прислушаться к предложениям о реинтеграции и мирном сосуществовании. Однако чем дальше, тем яснее становилось, что на торжество разума надеяться не стоит.

Отказ допустить азербайджанских специалистов на территорию ускоренно разграблявшихся золотых рудников в Гызылбулаге и Демирли стало последней каплей. Руководил беззаконием все тот же Рубен Варданян. Он заявил, что условия азербайджанской стороны приняты не будут и специалистов на рудники не допустят, а РМК эту позицию бесхребетно поддержал.

Начало акции азербайджанских экоактивистов в декабре 2022 года можно считать точкой отсчета, с нее начались события, которые привели к антитеррористической операции 19-20 сентября 2023 года. Акция на Лачинской дороге вошла в историю восстановления суверенитета страны. Вплоть до открытия в апреле следующего года погранично-пропускного пункта "Лачин" тысячи граждан Азербайджана, несмотря на холод, на армянские угрозы, стояли лагерем на дороге, перекрыв сепаратистам и их патронам возможности для незаконной деятельности. Армянская сторона задействовала все свои связи в мировых столицах и международных организациях для того, чтобы подвести правовую основу под силовой разгон гражданской акции протеста. Но таких оснований не нашлось. И тогда была придумана "блокада".

Эпопея с мнимой "блокадой", обложенная пропагандистскими вывертами и залитая слезами и соплями, показала, что в новых реалиях, созданных войной 2020 года, эффективные прежде инструменты и методы больше не работают. Азербайджан выдержал беспрецедентное давление. Реально беспрецедентное. Мировое армянство подняло на ноги всех, до кого дотягивалось его влияние. На лету сочинялись слезливые истории о якобы умирающих от голода старичках, о детках, трогательно просящих у мамочек конфетку, о закрытых из-за отсутствия топлива больницах и пустых полках магазинов. Армянские фейки озвучивались в парламентах западных стран, над ними рыдали правительства недружественных Азербайджану государств. На Баку давили, угрожая санкциями и требуя открыть сепаратистам дорогу.

Азербайджан все это перенес и вышел из этой холодной войны без потерь. Наоборот, он вышел с приобретениями. Вместо отступления перед международным натиском, 23 апреля 2023 года на мосту над рекой Хаккари был установлен пограничный пропускной пункт. Появление ППП тоже стало шоком для недругов, которые не ожидали, что Баку на такое решится.

После открытия погранпункта на Лачинской дороге, зачистка зоны РМК от незаконных армянских вооруженных формирований была уже делом времени. Сепаратисты лишились канала оружейной подпитки и доставки пушечного мяса. Оставалась только одна крошечная лазейка - оттянуть время возмездия за счет раздувания фейка о "блокаде". Все было сделано с отвратительным налетом искусственности и фарса, присущих армянской националистической пропаганде. В этом представлении участвовали, к сожалению, и международные организации, в лице того же Красного Креста. Гуманитарные структуры поддакивали сепаратистам в их отказе принимать продовольствие посредством дороги через Агдам. Азербайджан совершенно законно определил путем въезда в зону РМК Агдамскую дорогу. Лачинская же дорога была открыта только для перемещения армянского гражданского населения в Армению и транспорта РМК. На армянской стороне границы торчали грузовые караваны, толпились журналисты, европейские чиновники, даже мэр Парижа почтила ППП своим присутствием.

Машины Красного Креста тоже поначалу пользовались старым маршрутом, но он был закрыт и для транспорта МККК после того, как пограничники обнаружили в одном из автомобилей контрабанду вместо гумпомощи. Красному Кресту было предложено пользоваться Агдамской дорогой. На эту дорогу позднее прибыла фура российского Красного Креста, чтобы доставить продукты питания якобы "умирающим" карабахцам. "Умирающие" отказались принять помощь, доставленную этим путем. И хотя через несколько дней простоя в Барде российскую фуру все же пропустили в Ханкенди, глупый ход армянской пропаганды дал обратный эффект и снизил градус международной истерики.

Еще более мощным ударом по мифам стало прибытие на Агдамскую дорогу двух фур с 40 тоннами муки, направленными Азербайджанским Обществом Красного Полумесяца.

Казалось бы, для спасения ребенка, любой родитель должен быть готов забыть о политических мотивах и принять хлеб даже из рук врага. Почему же армяне отказались? Такой вопрос возник у многих. Тогда и зародились сомнения в правдивости сказок о "блокаде". После отправки Азербайджанским обществом Красного Полумесяца продовольственной помощи в Карабах, армянская сторона оказалась в положении цугцванг, когда любой ее шаг, любое заявление на тему "голода" и "блокады" уже играли против нее.

Две фуры с эмблемой Красного Полумесяца простояли на Агдамской дороге 29 дней. В Ханкенди отказались принять груз даже в случае его доставки машинами миротворцев, потому что "умирающие" армяне не захотели есть азербайджанский хлеб. Все это время волонтеры АОКП стояли лагерем у шлагбаума поста РМК. Это были непростые 29 дней.

За несколько дней до АТО сепаратисты сделали последний, наиглупейший шаг - провели "президентские выборы". Все понимали, что этого делать нельзя, что это прямая провокация, которая будет иметь для сил, контролирующих зону ответственности РМК, вполне предсказуемые последствия.

В ходе антитеррористических мероприятий Азербайджана в Карабахе погибли 192 азербайджанских военнослужащих, 511 военнослужащих получили ранения. О количестве убитых и раненых с армянской стороны до сих пор нет точных сведений, так же как Ереван до сих пор не сказал народу всю правду о потерях в 44-дневной войне. Сообщалось, что убиты 200 и ранены 400 боевиков. Однако эти данные явно занижены. Зато СМИ усиленно муссировали цифры по погибшим из числа гражданского населения. Эти надуманные цифры были надеждой националистов. Между тем, Азербайджанская армия не ударила ни по одному гражданскому объекту, ни по одному жилому кварталу, ни по одному населенному пункту. Азербайджанские военнослужащие не входили с боем в города, где оставалось население, во избежание жертв. Поражались только военные объекты, и если при этом погибал мирный житель, то только по своей вине. К тому же, понятие "мирный житель" для сепаратистского Карабаха всегда было понятием растяжимым. Сотни армян, не облаченных в военную форму, участвовали в преступлениях вооруженных банд. В Карабахе было немного жителей, которые бы не имели отношения к преступлениям оккупантов и вооруженному противодействию законным властям.

После завершения операции армянскими формированиями были сданы тысячи единиц оружия, десятки единиц тяжелой техники, десятки тысяч боеприпасов. Схроны, сделанные сепаратистами за послевоенные годы, продолжают обнаруживаться до сих пор. В зоне РМК был собран целый арсенал различных вооружений, причем, собрался он уже после войны 2020 года, о чем говорит дата выпуска многих образцов.

Для Азербайджана август-сентябрь 2023 года в целом были очень тяжелым периодом. Страна прошла через ад проармянской истерии, выдержала мощное давление держав и провокации сепаратистов. Армянская сторона сама сделала антитеррористическую операцию неизбежной.

События того сентября стали для наших соседей очень четким уроком. А для мира - еще одним свидетельством новых реалий Южного Кавказа.