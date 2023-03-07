Армяне роют окопы и везут оружие в Карабах

Автор: Лейла Таривердиева

Пожалуй, за все два с половиной года, прошедших после 44-дневной войны, армяне еще так страстно не желали возобновления боевых действий. Точнее, не возобновления войны как таковой, а боестолкновения, которое в нынешней ситуации в регионе, который, как они считают, соответствует их интересам, даст им возможность вернуться к повестке 1988 года. С одной стороны - горячая поддержка России в лице РМК, с другой - военизированная "гуманитарная" миссия из Европы. Учитывая, что Турция после природной катастрофы, роста собственных проблем и приближающихся выборов в помощники Баку не годится, Азербайджан фактически остается один. Один против половины мира, как это и было в Первую карабахскую войну. А значит, у армянской стороны снова появляется надежда переиграть осень 2020 года, держась за ручку России и Запада, считают в Армении.

Только этими надеждами можно объяснить откровенную наглость, с которой армяне в последнее время действуют в зоне бессмысленного РМК. О том, что ситуация близится к какому-то кризису, свидетельствует и то, насколько открыто российские миротворцы поддерживают военные и прочие незаконные грузы, провозимые в Азербайджан из Армении окольными путями. Грунтовок в пятикилометровой зоне так называемого "коридора" немало, и если гуманитарные грузы проходят через Лачинскую дорогу, то все остальное с момента начала акции экоактивистов перенаправляется на ту же Ханкенди-Халфали-Туршсу. После того, как азербайджанские военнослужащие попытались пресечь это грубое нарушение трехсторонних договоренностей, миротворцы стали сопровождать военные грузы сепаратистов, причем, ничуть не стесняясь и не вуалируя это безобразие. Зная, что азербайджанская сторона наблюдает за происходящим, они открыто взяли армянские незаконные формирования под защиту российского флага, бросая тем самым вызов Баку.

Это все не просто слова. В Сеть попали соответствующие кадры, сделанные наблюдателями 7 марта, то есть через два для после кровавого инцидента. Ожидалось, что незаконные перевозки после случившегося прекратятся, но они только активизировались и даже получили открытую защиту со стороны РМК. Сепаратисты активно вооружаются, а россияне им в этом не менее активно помогают. Похоже, теряя позиции в Армении, российская сторона намерена укрепиться на Южном Кавказе за счет Азербайджана, пользуясь, как и армяне, трудностями, возникшими у Турции. И самое удивительное, что в нагнетании обстановки в нашем регионе два врага - Россия и Запад - снова нашли общий язык, как находили его все тридцать лет конфликта.

Совершенно открыто сепаратисты сегодня роют окопы и строят укрепления, чтобы противостоять антитеррористической операции Азербайджанской армии, которая благодаря их поведению становится все более и более неизбежной. О строительстве окопов и траншей тоже свидетельствуют видеокадры, с гордостью распространяемые самой же армянской стороной. А чего скрываться, когда тебя поддерживает половина мира? Стоит еще сказать наше необъятное человеческое спасибо за нынешний кризис Международному суду ООН, окрылившему реваншистов, дав им сигнал о том, что их деяния будут и дальше не замечаться и оправдываться.

Одним словом, дело, по всему видно, идет к новой войне. К сожалению. Азербайджан в ноябре 2020 года остановился, чтобы не было больше жертв, не проливалась кровь. Это помогло сберечь жизни и десяткам тысяч армян. А сегодня мы видим, как они упорно и тупо снова пытаются сунуть голову в ту же петлю. Ну что же тут поделаешь - последнее желание умирающего, как известно, требует исполнения...

Признаемся - мы допустили большую ошибку. Да, мы очень ошиблись, полагая, что по соседству с нами находится страна, способная встать на путь исправления, что армянское общество еще можно повернуть к светлой стороне и что мир на Южном Кавказе кому-то кроме нас нужен. Оказалось, что после всех этих пунктов можно поставить прочерки. Мир на Кавказе не нужен никому, точнее, он будет восприниматься как таковой только после удовлетворения армянских потребностей. Как это было после Первой карабахской войны, когда на три десятилетия посредники и всевозможные международные организации боролись за увековечение статус-кво, тем самым сделав 44-дневную войну неизбежной.

Как недавно констатировал в интервью армянскому СМИ один из проармянских российских экспертов, Азербайджан силен и без Турции. Армянам хочется верить в якобы воевавшую вместо нас турецкую армию, однако даже они, думается, понимают, что это миф. Разгромила готовившиеся тридцать лет к войне армянские ВС Азербайджанская армия. И это было два с половиной года назад. Представьте, какова сила ВС Азербайджана сегодня. Если армянская сторона думает, что Баку все это время почивал на лаврах и раздавал автографы, это большая ошибка. И не дай бог армянам попытаться проверить это на практике.