В доме арестованного редактора "Sputnik Азербайджан" проводится обыск

В доме арестованного редактора "Sputnik Азербайджан" Игоря Картавых проводится обыск.

Ранее мы сообщали, что МВД провело оперативно-розыскные мероприятия в офисе "Sputnik Азербайджан", задержаны несколько человек. Кроме того, мы делились кадрами задержания сотрудников "Sputnik Азербайджан" в Баку. Затем стали известны имена задержанных.

Позже стало известно, что Министерство внутренних дел Азербайджана возбудило уголовное дело и провело оперативные мероприятия, в ходе которых были задержаны семь человек, в том числе двое сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

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