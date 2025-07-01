https://news.day.az/society/1764730.html В доме арестованного редактора "Sputnik Азербайджан" проводится обыск В доме арестованного редактора "Sputnik Азербайджан" Игоря Картавых проводится обыск. Ранее мы сообщали, что МВД провело оперативно-розыскные мероприятия в офисе "Sputnik Азербайджан", задержаны несколько человек. Кроме того, мы делились кадрами задержания сотрудников "Sputnik Азербайджан" в Баку. Затем стали известны имена задержанных.
В доме арестованного редактора "Sputnik Азербайджан" проводится обыск
В доме арестованного редактора "Sputnik Азербайджан" Игоря Картавых проводится обыск.
Ранее мы сообщали, что МВД провело оперативно-розыскные мероприятия в офисе "Sputnik Азербайджан", задержаны несколько человек. Кроме того, мы делились кадрами задержания сотрудников "Sputnik Азербайджан" в Баку. Затем стали известны имена задержанных.
Позже стало известно, что Министерство внутренних дел Азербайджана возбудило уголовное дело и провело оперативные мероприятия, в ходе которых были задержаны семь человек, в том числе двое сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.
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