https://news.day.az/society/1764478.html Стали известны имена задержанных в ходе операции в офисе "Sputnik Азербайджан" Стали известны имена задержанных в ходе операции в офисе МВД Sputnik Азербайджан. Как передает Day.Az, задержанными в ходе операции оказались исполнительный директор бакинского отделения "Sputnik Азербайджан" Игорь Картавых и главный редактор Евгений Белоусов.
Стали известны имена задержанных в ходе операции в офисе "Sputnik Азербайджан"
Стали известны имена задержанных в ходе операции в офисе МВД Sputnik Азербайджан.
Как передает Day.Az, задержанными в ходе операции оказались исполнительный директор бакинского отделения "Sputnik Азербайджан" Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.
Ранее мы сообщали, что МВД провело оперативно-розыскные мероприятия в офисе "Sputnik Азербайджан", задержаны несколько человек. Кроме того, мы делились кадрами задержания сотрудников "Sputnik Азербайджан" в Баку.
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