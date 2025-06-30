Стали известны имена задержанных в ходе операции в офисе "Sputnik Азербайджан"

Стали известны имена задержанных в ходе операции в офисе МВД Sputnik Азербайджан.

Как передает Day.Az, задержанными в ходе операции оказались исполнительный директор бакинского отделения "Sputnik Азербайджан" Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.

Ранее мы сообщали, что МВД провело оперативно-розыскные мероприятия в офисе "Sputnik Азербайджан", задержаны несколько человек. Кроме того, мы делились кадрами задержания сотрудников "Sputnik Азербайджан" в Баку.