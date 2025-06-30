https://news.day.az/politics/1764461.html Кадры задержания сотрудников "Sputnik Азербайджан" в Баку - ФОТО - ВИДЕО В результате операции, проведенной МВД Азербайджана в офисе "Sputnik Азербайджан" в Баку, есть задержанные, сообщает Day.Az. Отметим, что сегодня в офисе агентства "Sputnik Азербайджан" была проведена операция. Напомним, что некоторое время назад деятельность "Sputnik" в Азербайджане была приостановлена.
Кадры задержания сотрудников "Sputnik Азербайджан" в Баку - ФОТО - ВИДЕО
В результате операции, проведенной МВД Азербайджана в офисе "Sputnik Азербайджан" в Баку, есть задержанные.
Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в МВД Азербайджана.
Отметим, что сегодня в офисе агентства "Sputnik Азербайджан" была проведена операция.
Напомним, что некоторое время назад деятельность "Sputnik" в Азербайджане была приостановлена.
Несмотря на это, стало известно, что агентство продолжает свою деятельность, сотрудники выходят на работу.
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