Кадры задержания сотрудников "Sputnik Азербайджан" в Баку

В результате операции, проведенной МВД Азербайджана в офисе "Sputnik Азербайджан" в Баку, есть задержанные.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в МВД Азербайджана.

Отметим, что сегодня в офисе агентства "Sputnik Азербайджан" была проведена операция.

Напомним, что некоторое время назад деятельность "Sputnik" в Азербайджане была приостановлена.

Несмотря на это, стало известно, что агентство продолжает свою деятельность, сотрудники выходят на работу.