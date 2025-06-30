https://news.day.az/society/1764373.html В офисе агентства "Спутник-Азербайджан" проводится операция В Баку силовые структуры проводят операцию в офисе российского информационного агентства "Sputnik Азербайджан". Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, здание агентства взято под контроль полицией. Отметим, что ранее деятельность "Sputnik Азербайджан" была официально приостановлена.
В офисе агентства "Спутник-Азербайджан" проводится операция
В офисе агентства "Спутник-Азербайджан" проводится операция.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, полицейские взяли офис под контроль.
Информацию подтвердили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.
Напомним, некоторое время назад деятельность "Спутник-Азербайджан" была приостановлена. Тем не менее, стало известно, что агентство продолжало свою работу, а сотрудники выходили на работу.
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