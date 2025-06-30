В офисе агентства "Спутник-Азербайджан" проводится операция.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, полицейские взяли офис под контроль.

Информацию подтвердили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

Напомним, некоторое время назад деятельность "Спутник-Азербайджан" была приостановлена. Тем не менее, стало известно, что агентство продолжало свою работу, а сотрудники выходили на работу.