МВД об операции в офисе "Sputnik Азербайджан"

МВД провело оперативно-розыскные мероприятия в офисе "Sputnik Азербайджан", задержаны несколько человек.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Было отмечено, что на основании поступившей оперативной информации о том, что бакинское отделение информационного агентства "Россия сегодня" ("Sputnik Азербайджан") продолжает осуществлять свою деятельность на основе незаконного финансирования, несмотря на приостановление его аккредитации в феврале 2025 года, министерство внутренних дел начало проверку. 30 июня в офисе филиала были проведены оперативно-розыскные мероприятия, задержаны несколько человек.

Подчеркнуто, что в связи с этим будет предоставлена ​​дополнительная информация.

Ранее мы делились кадрами задержания сотрудников "Sputnik Азербайджан" в Баку.

Также мы сообщали, что в офисе агентства "Sputnik Азербайджан" проводится операция. Напомним, некоторое время назад деятельность "Sputnik Азербайджан" была приостановлена. Тем не менее, стало известно, что агентство продолжало свою работу, а сотрудники выходили на работу.