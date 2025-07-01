Симонян отмывала деньги через бакинский Sputnik

Маргарита Симонян отмывала деньги через бакинский филиал информационного агентства "Россия сегодня" ("Sputnik Азербайджан").

В связи с незаконной деятельностью этого филиала Министерство внутренних дел Азербайджана возбудило уголовное дело и провело оперативные мероприятия, в ходе которых были задержаны семь человек, среди которых двое являются сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на АПА.

По информации, возбуждено уголовное дело по статьям УК о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем, арестованы 2 человека, еще 5 человек привлечены к уголовной ответственности.

Следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.

Ранее мы сообщали, что МВД провело оперативно-розыскные мероприятия в офисе "Sputnik Азербайджан", задержаны несколько человек. Кроме того, мы делились кадрами задержания сотрудников "Sputnik Азербайджан" в Баку. Затем стали известны имена задержанных.