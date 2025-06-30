Баку примет первый международный чемпионат по брейк-дансу Baku Flow

Впервые пройдёт международный чемпионат по брейк-дансу Baku Flow, организованный Азербайджанским танцевальным союзом (AzDC). Цель мероприятия, которое состоится 6-7 сентября в Baku Marriott Hotel Boulevard - объединить восточную культуру с современным танцем, сообщили Day.Az организаторы.

Баку известен как "Город ветров", и в сочетании с английским словом Flow (поток) создалось уникальное название для соревнования - Baku Flow. За последние десятилетия брейк-данс, в профессиональном мире более известный как брейкинг, стал неотъемлемой частью поп-культуры. В 2018 году брейк-данс стал олимпийским видом спорта и впервые представлен на Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе (Аргентина). В 2024 году на Олимпиаде в Париже (Франция) брейкинг стал частью олимпийской программы.

"В связи со стремительным ростом популярности брейк-данса команда Азербайджанского танцевального союза вдохновилась идеей провести уникальный чемпионат в сердце Азербайджана! Наша задача - открыть брейк-данс с новой стороны для страны и привлечь большее внимание общества, в особенности молодёжи. Чемпионат объединит танцоров из разных уголков мира.

В течение двух дней вы сможете посмотреть на настоящих мастеров своего дела, титулованных профессионалов. Мы ждём всех и каждого на нашем чемпионате, ведь создание атмосферы зависит от зрителя не меньше, чем от танцоров. Открой Баку с новой стороны вместе с Baku Flow!" - говорится в сообщении.

В первый день, 6 сентября, вас ждут три мастер-класса от судей международного уровня и титулованных танцоров. Мастер-классы направлены на общение и обмен опытом между профессионалами и юными танцорами. Общение - это неотъемлемая часть культуры, и задача - создать максимально комфортную обстановку для коммуникации.

В финальный день, 7 сентября, вас ждут зрелищные битвы танцоров в различных дисциплинах:

1х1 профессионалы, открытая международная категория

2х2 профессионалы, открытая международная категория

1х1 дети до 16 лет включительно, открытая международная категория.

Главная цель чемпионата Baku Flow - рассказать, что брейк-данс - это не только модно и стильно, но также это профессиональный вид спорта, помогающий развить физическую силу, выносливость, а также креативность, эмоциональную выразительность и уверенность в себе.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az