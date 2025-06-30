Кобахидзе рассказал о получении визы перед поездкой в страну Евросоюза

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что после приостановки Евросоюзом безвизового режима для грузинских дипломатов ему потребовалась виза для посещения одной из стран объединения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, чиновники получают визы в обычном режиме, а в той стране, которую он посещал, никаких проблем с ее получением не возникло.

"Естественно, это абсолютно позорное решение. Это их решение, это их право, и мы готовы действовать в соответствии с этим решением", - сказал он журналистам.