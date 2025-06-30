Netflix будет транслировать запуски ракет

Стриминговая компания Netflix на своей странице в социальной сети X сообщила о сотрудничестве с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Об этом передает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru".

"Netflix объединяется с NASA, чтобы сделать космос немного ближе к дому", - говорится в публикации.

В компании уточнили, что с лета 2025 года начнут транслировать в прямом эфире запуски ракет, выходы астронавтов в открытый космос, репортажи с миссий и захватывающие дух виды Земли с Международной космической станции (МКС).