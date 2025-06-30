https://news.day.az/world/1764524.html Netflix будет транслировать запуски ракет Стриминговая компания Netflix на своей странице в социальной сети X сообщила о сотрудничестве с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Об этом передает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru". "Netflix объединяется с NASA, чтобы сделать космос немного ближе к дому", - говорится в публикации.
Netflix будет транслировать запуски ракет
Стриминговая компания Netflix на своей странице в социальной сети X сообщила о сотрудничестве с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Об этом передает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru".
"Netflix объединяется с NASA, чтобы сделать космос немного ближе к дому", - говорится в публикации.
В компании уточнили, что с лета 2025 года начнут транслировать в прямом эфире запуски ракет, выходы астронавтов в открытый космос, репортажи с миссий и захватывающие дух виды Земли с Международной космической станции (МКС).
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре