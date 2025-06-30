https://news.day.az/world/1764440.html Сильное землетрясение потрясло итальянский Неаполь - ВИДЕО Сильное землетрясение магнитудой 4,6 сотрясло Неаполь. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Толчки ощущались во многих районах. В это время на острове Пунта Пенната обрушилась часть прибрежной скалы, когда в море находились туристические лодки. Есть ли пострадавшие - пока не сообщается.
Сильное землетрясение потрясло итальянский Неаполь - ВИДЕО
Сильное землетрясение магнитудой 4,6 сотрясло Неаполь.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Толчки ощущались во многих районах.
В это время на острове Пунта Пенната обрушилась часть прибрежной скалы, когда в море находились туристические лодки.
Есть ли пострадавшие - пока не сообщается.
Ранее мы сообщали, что камнепад в Юте едва не стоил жизни туристам.
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