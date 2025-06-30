Сильное землетрясение потрясло итальянский Неаполь

Сильное землетрясение магнитудой 4,6 сотрясло Неаполь.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Толчки ощущались во многих районах.

В это время на острове Пунта Пенната обрушилась часть прибрежной скалы, когда в море находились туристические лодки.

Есть ли пострадавшие - пока не сообщается.

Ранее мы сообщали, что камнепад в Юте едва не стоил жизни туристам.