https://news.day.az/sport/1764358.html «Челси» ведет переговоры о будущем стадиона с властями Лондона Представители "Челси" провели переговоры с мэрией Лондона по поводу перспективы строительства нового стадиона или расширения нынешнего. Как передает Day.Az, об этом сообщает The Telegraph. Вместимость "Стэмфорд Бридж" составляет 41728 зрителей - это 11-й показатель в АПЛ в сезоне-2025/26.
«Челси» ведет переговоры о будущем стадиона с властями Лондона
Представители "Челси" провели переговоры с мэрией Лондона по поводу перспективы строительства нового стадиона или расширения нынешнего.
Как передает Day.Az, об этом сообщает The Telegraph.
Вместимость "Стэмфорд Бридж" составляет 41728 зрителей - это 11-й показатель в АПЛ в сезоне-2025/26.
Ранее сообщалось, что новый стадион могут разместить в районе Эрлз-Корт, однако владельцы участка намерены застроить его жильем. Возведение домов должно стартовать в 2026 году.
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