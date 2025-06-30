«Челси» ведет переговоры о будущем стадиона с властями Лондона

Представители "Челси" провели переговоры с мэрией Лондона по поводу перспективы строительства нового стадиона или расширения нынешнего.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Telegraph.

Вместимость "Стэмфорд Бридж" составляет 41728 зрителей - это 11-й показатель в АПЛ в сезоне-2025/26.

Ранее сообщалось, что новый стадион могут разместить в районе Эрлз-Корт, однако владельцы участка намерены застроить его жильем. Возведение домов должно стартовать в 2026 году.