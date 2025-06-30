Тела убитых в Екатеринбурге братьев переданы их родственникам в Азербайджане - ФОТО - ОБНОВЛЕНО
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20:20
Тела братьев, жестоко убитых в Екатеринбурге, переданы родственникам в Азербайджане.
Как сообщает Day.Az, тела пройдут экспертизу, а завтра будут похоронены в Агджабеди.
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20:33
Тела убитых в Екатеринбурге Гусейна и Зияддина Сафаровых доставлены в Баку.
Как сообщает Day.Az, самолет "Уральских авиалиний" с телами погибших приземлился в аэропорту.
Отметим, что 27 июня около 5 часов утра сотрудники ФСБ провели операции по различным адресам в городе Екатеринбург, где проживают члены семьи Сафаровых, граждан России родом из Агдамского района Азербайджана. В ходе операций, проведенных сотрудниками ФСБ, были убиты братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, а 8 человек, в том числе брат убитых - Бекир Сафаров, получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Ранее брат погибших в результате операции, проведённой Федеральной службой безопасности в городе Екатеринбург заявил, что в Азербайджане будет проведена повторная судебно-медицинская экспертиза тел.
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