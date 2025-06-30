Тела азербайджанцев, убитых в Екатеринбурге, повторно пройдут экспертизу

"Поскольку мы уверены, что фальсифицированное заключение российской экспертизы не отражает действительность, в Азербайджане будет проведена повторная судебно-медицинская экспертиза тел, и станет ясно, по какой причине на самом деле ушли из жизни мои братья".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на AПA, об этом в заявлении для журналистов сообщил Сейфеддин Гусейнли - брат погибших в результате операции, проведённой Федеральной службой безопасности в городе Екатеринбург, Россия.

"Тот факт, что в последние дни агентурная сеть России была разоблачена в Азербайджане, стал для нашей семьи облегчением. Это стало утешением для всех наших соотечественников. Я выражаю благодарность азербайджанскому государству как от своего имени, так и от имени всех, кто пострадал от жестокого режима России", - добавил он.

Ранее мы сообщали, что сегодня вечером в Баку будут доставлены тела убитых в Екатеринбурге азербайджанцев.