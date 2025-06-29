Подвергшиеся пыткам в России Камал Сафаров и Азиз Аббасов выписаны из больницы

Камал Сафаров и Азиз Аббасов, подвергшиеся пыткам во время задержания в Екатеринбурге 27 июня, выписаны из больницы.

Как передает Day.Az, сегодня в Екатеринбурге состоялось судебное заседание по делу девяти насильственно задержанных азербайджанцев. Согласно решению суда, в отношении шести азербайджанцев избрана мера пресечения в виде ареста на различные сроки.

Отметим, что утром 27 июня сотрудники Федеральной службы безопасности России провели рейд в домах азербайджанцев в Екатеринбурге. В результате операции были убиты двое азербайджанцев - братья Сейфаддина Гусейнли. Еще несколько человек были задержаны.