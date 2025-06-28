Каллас посетит Армению

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас посетит Армению с официальным визитом 29-30 июня.

Как сообщает Day.Az, об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян. 30 июня состоится встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с Каей Каллас.

После встречи состоится совместная пресс-конференция.