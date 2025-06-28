https://news.day.az/world/1764125.html Каллас посетит Армению Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас посетит Армению с официальным визитом 29-30 июня.
Каллас посетит Армению
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас посетит Армению с официальным визитом 29-30 июня.
Как сообщает Day.Az, об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян. 30 июня состоится встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с Каей Каллас.
После встречи состоится совместная пресс-конференция.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре