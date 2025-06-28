Трамп отрицает информацию о планах передать Ирану $30 млрд на мирный атом

Президент США Дональд Трамп опроверг в пятницу распространившуюся в СМИ информацию о планах американской администрации оказать помощь Тегерану в получении порядка $30 млрд инвестиций на развитие мирной ядерной программы при условии, что Иран откажется от идеи обогащения урана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Кто из лживых СМИ говорит, что "президент Трамп хочет дать Ирану $30 млрд на строительство невоенных ядерных объектов"? Никогда не слышал об этой нелепой идее. Это просто очередной вброс, выдуманный лживыми СМИ для того, чтобы унизить [меня]. Эти люди больны!" - написал глава государства в соцсети Truth Social.

По сведениям телеканала CNN, подобная идея обсуждается последние недели ключевыми игроками на Ближнем Востоке и США. В частности, одно из предложений предусматривает выделение инвестиций в размере $20-30 млрд в иранскую ядерную программу, при этом средства будут поступать не от Соединенных Штатов, а от арабских стран. Отмечается, что вопрос инвестиций обсуждался на нескольких раундах ирано-американских переговоров. Помимо этого, данная тема поднималась на негласной встрече спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с представителями стран Персидского залива. Среди других предложений, указывает CNN, упоминалась возможность частичного смягчения санкций против Ирана, а также возвращения Тегерану доступа к своим замороженным за рубежом активам. Помимо этого, рассматривается идея замены ядерного объекта в Фордо на ядерную программу, не предусматривающую обогащение урана.

Ранее Трамп заявил о прекращении работы по смягчению санкций против Ирана.