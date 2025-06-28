Трамп заявил о прекращении работы по смягчению санкций против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что незамедлительно прекратил работу над смягчением санкций против Ирана из-за заявлений его верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я работал над возможной отменой санкций и другими вопросами, которые дали бы Ирану лучшие шансы на полное, быстрое и окончательное восстановление. <...> Но я немедленно прекращаю всю работу по смягчению санкций", - написал он в Truth Social.

По словам американского президента, пересмотреть свои намерения его вынудили высказывания верховного лидера Ирана, который объявил о победе над Израилем и США. Иран, по словам Трампа, "был опустошен", три его ядерных объекта "были уничтожены", а сам американский лидер "точно знал, где он (Хаменеи - прим. ТАСС) укрылся, и не позволил бы вооруженным силам США" лишить его жизни.

Трамп ожидал благодарности за милосердие, однако в ответ получил заявления, полные "гнева, ненависти и отвращения". Такое отношение довело Иран до состояния "выжженной страны без будущего", к "ужасному состоянию экономики" и "разгрому армии", заключил президент США, добавив, что "будет только хуже".

Ранее Трамп заявил, что Иран не перемещал уран с ядерных объектов до ударов США.