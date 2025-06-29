Топурия нокаутировал Оливейру в первом раунде и стал чемпионом UFC

В ночь на 29 июня в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 317, где в главном событии встретились экс-чемпион полулегкого веса Илия Топурия и бывший обладатель титула в легком дивизионе Чарльз Оливейра.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, поединок завершился сенсационно быстро: Топурия отправил соперника в нокаут уже в первом раунде, продемонстрировав молниеносную серию ударов.

Таким образом, Топурия стал новым чемпионом UFC в легком весе.