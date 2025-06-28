https://news.day.az/unusual/1764078.html Необычное природное явление засняли в Южной Дакоте - ВИДЕО Красивейшие кадры засняли в Южной Дакоте. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Это грозовой воротник - главный признак бури и ураганов, они очень опасны сильными ветрами и дождями.
Необычное природное явление засняли в Южной Дакоте - ВИДЕО
Красивейшие кадры засняли в Южной Дакоте.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Это грозовой воротник - главный признак бури и ураганов, они очень опасны сильными ветрами и дождями.
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