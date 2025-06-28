Необычное природное явление засняли в Южной Дакоте

Красивейшие кадры засняли в Южной Дакоте.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Это грозовой воротник - главный признак бури и ураганов, они очень опасны сильными ветрами и дождями.