Десятки тысяч человек эвакуировали в Китае

Почти 40 тысяч человек были эвакуированы сегодня из уезда Жунцзян, в сильно пострадавшей от наводнений провинции Гуйчжоу.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На одном из видео видно, что оползень привёл к обрушению части моста на одной из ключевых в регионе скоростной автомагистрали Сямынь-Чэнду.

Оползень произошел, когда по мосту проезжал грузовик. Водителя спасли сотрудники экстренных служб.