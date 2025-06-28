https://news.day.az/world/1764034.html Десятки тысяч человек эвакуировали в Китае - ВИДЕО Почти 40 тысяч человек были эвакуированы сегодня из уезда Жунцзян, в сильно пострадавшей от наводнений провинции Гуйчжоу. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На одном из видео видно, что оползень привёл к обрушению части моста на одной из ключевых в регионе скоростной автомагистрали Сямынь-Чэнду.
Десятки тысяч человек эвакуировали в Китае - ВИДЕО
Почти 40 тысяч человек были эвакуированы сегодня из уезда Жунцзян, в сильно пострадавшей от наводнений провинции Гуйчжоу.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На одном из видео видно, что оползень привёл к обрушению части моста на одной из ключевых в регионе скоростной автомагистрали Сямынь-Чэнду.
Оползень произошел, когда по мосту проезжал грузовик. Водителя спасли сотрудники экстренных служб.
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