Вэнс заявил о готовности исполнять обязанности Трампа

Вице-президент США Джей Вэнс заявил, что в случае необходимости готов исполнять обязанности президента Дональда Трампа.

Как сообщает Day.Az, об этом он рассказал в интервью USA Today.

Отвечая на вопрос о готовности взять на себя полномочия президента, Вэнс отметил, что за последние 200 дней получил ценнейший опыт на своей должности.

В то же время он подчеркнул, что Трамп обладает "невероятным здоровьем и энергией" и работает в Белом доме больше всех:

"Да, порой происходят трагические события. Но я уверен, что президент США находится в отличной форме, доработает свой срок до конца и сделает много великого для американского народа. Если же случится что-то трагическое, я не могу представить себе лучшую подготовку, чем тот опыт, который я получил за последние 200 дней", - заявил Вэнс.