Трагический случай в Шеки

Сегодня утром 4-летняя Мелек Ниджат Гызы Габибова упала со второго этажа Центра Службы "ASAN" в городе Шеки.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ребёнок был доставлен в Центральную городскую больницу.

Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь девочки не удалось.

По факту проводится расследование.