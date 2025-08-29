https://news.day.az/society/1776925.html Трагический случай в Шеки - погиб 4-летний ребенок Сегодня утром 4-летняя Мелек Ниджат Гызы Габибова упала со второго этажа Центра Службы "ASAN" в городе Шеки. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ребёнок был доставлен в Центральную городскую больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь девочки не удалось. По факту проводится расследование.
Трагический случай в Шеки - погиб 4-летний ребенок
Сегодня утром 4-летняя Мелек Ниджат Гызы Габибова упала со второго этажа Центра Службы "ASAN" в городе Шеки.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ребёнок был доставлен в Центральную городскую больницу.
Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь девочки не удалось.
По факту проводится расследование.
