Трагический случай в Шеки - погиб 4-летний ребенок

Сегодня утром 4-летняя Мелек Ниджат Гызы Габибова упала со второго этажа Центра Службы "ASAN" в городе Шеки. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ребёнок был доставлен в Центральную городскую больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь девочки не удалось. По факту проводится расследование.