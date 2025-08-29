Игрок "Карван-Евлаха" вызван в сборную

Футболист "Карван-Евлаха" Сэм Дюррант вызван в сборную Шри-Ланки.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба регионального клуба.

Сборная Шри-Ланки встретится с Мальдивами в отборочном матче Кубка Азии 2027 года.

Игра состоится шестого сентября.