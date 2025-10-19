Шварценеггер предложил план по сохранению демократии в США

Экс-губернатор Калифорнии, голливудский актер Арнольд Шварценеггер предложил свой план по "сохранению демократии в США".

Как передает Day.Az, идеями звезда поделился в вечернем телешоу "В настоящее время с Биллом Маром".

"Метод, который я предлагаю для сохранения демократии - это внести предложение, такое как, к примеру, "акт о сохранении демократии". Это просто идея, по которой мы сделаем день выборов выходным", - отметил Шварценеггер.

Также, по мнению актера, должна быть честная комиссия по избирательным округам. Помимо этого, необходимо ввести идентификационную карту избирателя, считает бывший губернатор Калифорнии.

Арнольд Шварценеггер подчеркнул, что все эти задумки уже реализованы в Европе.