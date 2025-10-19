https://news.day.az/world/1789210.html Крупнейшее ДТП в истории Финляндии - более 10 пострадавших - ВИДЕО Крупная автоавария в истории Финляндии произошла к югу от Ренкомяки, когда внезапный туман и гололёд вызвали столкновение около 50 транспортных средств на шоссе. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Пострадали 12 человек, из них двое в тяжёлом состоянии.
