Крупнейшее ДТП в истории Финляндии

Крупная автоавария в истории Финляндии произошла к югу от Ренкомяки, когда внезапный туман и гололёд вызвали столкновение около 50 транспортных средств на шоссе.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Пострадали 12 человек, из них двое в тяжёлом состоянии.