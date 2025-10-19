https://news.day.az/world/1789194.html В США предрекли нарушение перемирия со стороны ХАМАС Власти США предупредили страны-гаранты мирного соглашения по сектору Газа о "неизбежном" нарушении режима прекращения огня со стороны палестинского движения ХАМАС. Как передает Day.Az, об этом сообщает американский Госдеп.
В США предрекли нарушение перемирия со стороны ХАМАС
Власти США предупредили страны-гаранты мирного соглашения по сектору Газа о "неизбежном" нарушении режима прекращения огня со стороны палестинского движения ХАМАС.
Как передает Day.Az, об этом сообщает американский Госдеп.
"Соединенные Штаты проинформировали страны-гаранты мирного соглашения по Газе о достоверных сообщениях, указывающих на неизбежное нарушение ХАМАС режима прекращения огня в отношении жителей Газы", - говорится в сообщении.
В публикации представители ведомства предупредили о "мерах", направленных на защиту населения полуэксклава.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре