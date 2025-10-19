В США предрекли нарушение перемирия со стороны ХАМАС

Власти США предупредили страны-гаранты мирного соглашения по сектору Газа о "неизбежном" нарушении режима прекращения огня со стороны палестинского движения ХАМАС.

Как передает Day.Az, об этом сообщает американский Госдеп.

"Соединенные Штаты проинформировали страны-гаранты мирного соглашения по Газе о достоверных сообщениях, указывающих на неизбежное нарушение ХАМАС режима прекращения огня в отношении жителей Газы", - говорится в сообщении.

В публикации представители ведомства предупредили о "мерах", направленных на защиту населения полуэксклава.