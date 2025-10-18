Пилот "Ред Булл", четырехкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен одержал победу в спринтерской гонке Гран-при США. Вторым к финишу пришел пилот "Мерседеса" Джордж Расселл, третьим финишировал гонщик "Уильямса" Карлос Сайнс.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, оба пилота "Макларена" - и Ландо Норрис, и Оскар Пиастри - сошли после стартового инцидента с их участием, а также пилота "Астон Мартин" Фернандо Алонсо и гонщиком "Кик-Заубера" Нико Хюлькенбергом.

Формула-1. Гран-при США. Спринт

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 19 кругов.

2. Джордж Расселл ("Мерседес") +0.395.

3. Карлос Сайнс ("Уильямс") +0.791.

4. Льюис Хэмилтон ("Феррари") +1.224.

5. Шарль Леклер ("Феррари") +1.825.

6. Алекс Албон ("Уильямс") +2.576.

7. Юки Цунода ("Ред Булл") +2.976.

8. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") +4.147.

9. Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз") +4.804.

10. Пьер Гасли ("Альпин") +5.126.

11. Габриэл Бортолето ("Кик-Заубер") +5.649.

12. Исак Хаджар ("Рейсиг Буллз") +6.228.

13. Нико Хюлькенберг ("Кик-Заубер") +6.624.

14. Франко Колапинто ("Альпин") +8.006.

15. Оливер Берман ("Хаас") +13.576.

16. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") - сход.

17. Эстебан Окон ("Хаас") - сход.

18. Оскар Пиастри ("Макларен") - сход.

19. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") - сход.

20. Ландо Норрис ("Макларен") - сход.