Ферстаппен одержал победу в спринтерской гонке Гран-при США
Пилот "Ред Булл", четырехкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен одержал победу в спринтерской гонке Гран-при США. Вторым к финишу пришел пилот "Мерседеса" Джордж Расселл, третьим финишировал гонщик "Уильямса" Карлос Сайнс.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, оба пилота "Макларена" - и Ландо Норрис, и Оскар Пиастри - сошли после стартового инцидента с их участием, а также пилота "Астон Мартин" Фернандо Алонсо и гонщиком "Кик-Заубера" Нико Хюлькенбергом.
Формула-1. Гран-при США. Спринт
1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 19 кругов.
2. Джордж Расселл ("Мерседес") +0.395.
3. Карлос Сайнс ("Уильямс") +0.791.
4. Льюис Хэмилтон ("Феррари") +1.224.
5. Шарль Леклер ("Феррари") +1.825.
6. Алекс Албон ("Уильямс") +2.576.
7. Юки Цунода ("Ред Булл") +2.976.
8. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") +4.147.
9. Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз") +4.804.
10. Пьер Гасли ("Альпин") +5.126.
11. Габриэл Бортолето ("Кик-Заубер") +5.649.
12. Исак Хаджар ("Рейсиг Буллз") +6.228.
13. Нико Хюлькенберг ("Кик-Заубер") +6.624.
14. Франко Колапинто ("Альпин") +8.006.
15. Оливер Берман ("Хаас") +13.576.
16. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") - сход.
17. Эстебан Окон ("Хаас") - сход.
18. Оскар Пиастри ("Макларен") - сход.
19. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") - сход.
20. Ландо Норрис ("Макларен") - сход.
