В Москве прошел концерт, посвященный 140-летию Узеира Гаджибейли

В Учебном театре Российского института театрального искусства (ГИТИС) состоялся концерт, подготовленный студентами, посвящённый 140-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора, основоположника профессиональной азербайджанской композиторской школы и создателя первой оперы на Востоке Узеира Гаджибейли.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в программе прозвучали романсы, арии и романсы из знаменитых опер и оперетт композитора "Фируза", "Аршин мал алан", "Кёроглы", в которых У.Гаджибейли соединил восточную мелодичность и народные интонации с традициями европейской классики.

Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев, присутствовавший на концерте, отметил высокий уровень исполнения и эмоциональную силу программы. "Я, честно говоря, не ожидал увидеть такое качество исполнения и такой темперамент, чисто азербайджанский темперамент исполнения. Узеир Гаджибейли - основоположник азербайджанской профессиональной музыкальной школы. Его вклад огромен: он сумел соединить восточные мотивы с европейской музыкальной традицией. Надо отметить, что европейские музыкальные традиции он воспринимал через влияние русской классической музыкальной школы. В итоге из этого синтеза родилась азербайджанская классическая профессиональная музыкальная школа", -подчеркнул дипломат.

Профессор, заместитель заведующего кафедрой вокального искусства ГИТИСа Николай Васильев отметил значение творчества У.Гаджибейли для мировой музыкальной культуры.

"Он был первым композитором, который серьезно занялся оперной драматургией у себя на родине. Это говорит о настоящем композиторском даре. Наш факультет с удовольствием откликнулся на юбилей, и мы постарались выбрать самые яркие, лучшие номера из его наследия. Они прозвучали и на русском, и на азербайджанском языках", - сказал Н.Васильев.

Декан факультета музыкального театра ГИТИСа Тимофей Саполёв подчеркнул, что музыка Узеира Гаджибейли занимает особое место в учебном процессе.

"В учебном процессе нужно только самое лучшее. Поэтому в репертуаре студентов Моцарт, Шостакович, Гаджибейли. Учить надо на великой музыке. Это помогает формировать вкус, чувство формы, драматизм. Сегодня зрители, я уверен, получили настоящее удовольствие, ведь они соскучились по настоящей, искренней музыке", - отметил он.

В концерте приняли участие студенты факультета музыкального театра ГИТИСа. Анастасия Мищенко рассказала, что исполнение произведений на азербайджанском языке стало интересным и непростым опытом: "Музыка прекрасная, сразу чувствуется темперамент. На азербайджанском было сложно петь, но очень красиво".

Руслан Ибрагимов отметил, что для студентов это важный профессиональный опыт: "Колорит, гармонии и харизма этой музыки особенные. Это исполнение останется со мной и пригодится в будущем".

Мария Сладковская, выступившая в качестве режиссера и ведущей вечера, подчеркнула: "Этот концерт для меня огромное счастье. Слушать, как европейская форма сочетается с азербайджанским колоритом, невероятно. Мы планировали этот вечер давно, и сегодня он наконец состоялся".