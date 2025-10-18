Саакян против реальности: в Варшаве рухнула армянская мифология

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

На конференции БДИПЧ ОБСЕ в Варшаве, оказывается, армянская делегация "так и не смогла должным образом поднять вопрос о военнопленных", что вызвало волну критики внутри самой Армении. Аж сама - только вдумайтесь - президент Центра международного и сравнительного права Сирануш Саакян обвинила официального представителя страны в бездействии и упущенной возможности привлечь внимание международных структур к теме армянских пленных. По её словам, "в то время как неправительственные организации Армении пытались донести проблему до участников форума, азербайджанские НПО активно формировали повестку, настаивая на законности действий Баку и независимости судебной системы". Саакян подчеркнула, что "вопрос пленных оказался полностью проигнорирован в присутствии украинской делегации, тогда как ОБСЕ продолжает использовать "московский механизм" для защиты украинцев, но не применяет аналогичный подход в отношении армян". Она также отметила "парадоксальность ситуации": "на фоне переговоров о мирном договоре в Белом доме под руководством президента США Дональда Трампа тема возвращения пленных остаётся в тупике".

Так вот, на самом деле - они уехали. Не изгнанные, не вытолкнутые штыками, не преследуемые по улицам - а по собственной воле, осознанно, организованно, оставив дома, в которых жили десятилетиями. Они называли себя "жителями арцаха", но покидали не неведомую землю, а международно признанную территорию Азербайджана, чью юрисдикцию мир признал окончательно. Так почему же они ушли? Что заставило десятки тысяч людей сесть в автобусы и отправиться в сторону Еревана? Это был акт отчаяния или политический спектакль, разыгранный на глазах всего мира?

Факты, документы, цифры - всё свидетельствует: исход 2023 года не был "этнической чисткой", как это истерично твердили армянские пропагандисты. Это был добровольный, спланированный и политически мотивированный отъезд, инструментализированный ереванскими элитами, чтобы сохранить миф о "жертве" и не допустить интеграции армянского населения Карабаха в азербайджанскую государственность.

Начнём с цифр. В первые дни после анти-террористической операции 19-20 сентября 2023 года в армянских и западных СМИ появилась цифра: "более 100 000 карабахских армян покинули регион". Её повторяли бездумно - от BBC до France 24. Но верифицированные данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) показывают совсем иную картину: с 24 по 30 сентября границу с Арменией пересекли около 88 780 человек. Эта цифра была подтверждена и самим правительством Армении в отчёте от 2 октября 2023 года.

Азербайджан же официально сообщал, что на момент начала операции 19 сентября на территории бывшего анклава проживало около 65-70 тысяч человек - оценка, совпадающая с данными ОБСЕ и Международного кризисного центра. Откуда же взялись "100 000"? Из политического словаря тех, кто десятилетиями строил на лжи фундамент мифа о "вечно страдающем арцахе".

Самый главный аргумент, который армянская и западная пропаганда пытается игнорировать: никто не выдворял этих людей силой. Не было ни приказов о выселении, ни этнических зачисток, ни облав.

Баку гарантировал, да и ныне гарантирует всем гражданам армянского происхождения равные права и безопасность. Они могут остаться и быть полноценной частью нашего общества.

Эти слова были не пустой декларацией. Уже 21 сентября в Ханкенди прибыли сотрудники Государственной миграционной службы Азербайджана и Министерства внутренних дел, которые открыли центры регистрации и предложили три варианта: остаться и пройти процедуру получения гражданства, временно выехать и затем вернуться, либо навсегда покинуть страну.

Ни один международный наблюдатель - ни миссия ООН, посетившая регион 1 октября, ни представители Международного комитета Красного Креста - не зафиксировали фактов насильственного выселения. В своём докладе от 5 октября 2023 года УВКБ прямо заявило: "Мы не получили свидетельств принудительного переселения. Уход населения происходил организованно и на добровольной основе".

Это ключевая формулировка, которую в Ереване предпочитают не цитировать.

Если так, то зачем уходить? Ответ прост и страшен: интеграция армян Карабаха в Азербайджан уничтожала бы саму основу армянской политической мифологии последних 30 лет. Как можно продолжать говорить о "геноциде" и "угрозе народу Арцаха", если этот самый народ живёт спокойно, учится, работает и голосует в составе азербайджанского государства?

Именно поэтому премьер-министр Никол Пашинян в своём обращении 24 сентября не сказал своим соотечественникам: "Оставайтесь, строите будущее в Азербайджане". Он сказал: "Приходите в Армению, Родина открыта для вас". Тем самым он сам дал сигнал к массовому отъезду - не из-за угрозы, а из-за политического расчёта.

В отчёте Международной кризисной группы от ноября 2023 года сказано предельно ясно: "Большинство покинувших регион армян сделали это в первые 72 часа после окончания боёв, опасаясь политических последствий и под давлением коллективного настроения, а не в результате прямой угрозы их жизни".

Это не азербайджанский источник - это независимая структура, признанная на Западе.

Да и сама организация процесса говорит о заранее подготовленном сценарии. Правительство Армении ещё в августе 2023 года выделило около 50 миллионов долларов на "программу размещения переселенцев из Карабаха" - за месяц до операции. Это ли не свидетельство того, что отъезд был спланирован заранее?

И еще, вот он - главный козырь армянской пропаганды после добровольного исхода: "пленные". Слово, рассчитанное на эмоциональную реакцию Запада, на сочувствие, на моральную инерцию после Бучи и Мариуполя. Но правда в том, что подавляющее большинство тех, кого Ереван и такие активистки, как Сирануш Саакян, называют "военнопленными", - вовсе не пленники войны. Это уголовники, диверсанты, террористы, задержанные на территории Азербайджана после 10 ноября 2020 года, то есть после подписания трёхстороннего заявления и окончания боевых действий.

Это не я придумал. Вот цитата из доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека за 2023 год: "Лица, задержанные Азербайджаном после прекращения активной фазы конфликта 10 ноября 2020 года, не могут рассматриваться как военнопленные в соответствии с III Женевской конвенцией. Их статус определяется внутренним законодательством Азербайджана и квалификацией совершённых ими преступлений".

А теперь факты. С 2020 по 2024 год азербайджанские правоохранительные органы задержали 63 человека, которые были обвинены в терроризме, диверсионной деятельности, убийствах мирных граждан и служащих. Среди них - члены так называемой "вооружённой группы Дашнакцутюн", заброшенной на территорию Калбаджарского района уже в декабре 2020 года, через месяц после прекращения огня. Их действия квалифицировались по статьям 214 (терроризм), 120 (убийство), 318 (незаконное пересечение границы) и 279 (создание незаконного вооружённого формирования) Уголовного кодекса Азербайджана.

Как можно называть этих людей "военнопленными"? Женевская конвенция 1949 года в статье 4 чётко говорит: военнопленными являются лица, захваченные в ходе вооружённого конфликта, принадлежащие к регулярным вооружённым силам или ополчению стороны конфликта. Если вооружённая группа тайно проникает на чужую территорию после заключения мира и убивает людей - это терроризм. И никакой ОБСЕ не может это переписать.

Что же говорит Сирануш Саакян? На конференции ОБСЕ в Варшаве она возмущалась тем, что "официальный представитель Армении не поднял должным образом вопрос пленных" и жаловалась на "московский механизм", который, по её словам, "применяется только к украинским пленным". Манипуляция грубая и рассчитанная на неосведомлённость публики.

Во-первых, так называемый "московский механизм" ОБСЕ - это не универсальный инструмент для всех конфликтов. Он активируется только в случаях, когда одна из сторон не сотрудничает с международными структурами и не допускает наблюдателей. Азербайджан же с 2021 года сотрудничает с Международным комитетом Красного Креста (МККК), предоставляя доступ к задержанным, их семьям и адвокатам. МККК 47 раз посещал этих лиц в местах содержания с декабря 2020 по сентябрь 2024 года. Ни одного нарушения условий содержания комитет не зафиксировал.

Во-вторых, обвинения Саакян о "прекращении деятельности МККК" - тоже ложь. Да, в июле 2023 года офис Красного Креста в Ханкенди был временно закрыт - но не по инициативе Баку, а из-за согласованных процедур передачи дел и перемещения персонала. Уже 12 октября 2023 года миссия МККК официально подтвердила, что продолжает работу в Азербайджане.

И, наконец, её любимый аргумент - о "праве на возвращение" и "игнорировании прав народа арцаха". Здесь ложь приобретает уже откровенно гротескный характер. Саакян говорит о "народе", которого не существует в международном праве. Ни один документ ООН, ни одно постановление ЕСПЧ, ни один акт ОБСЕ не признаёт так называемый "народ арцаха" субъектом права на самоопределение. В резолюции Совбеза ООН №822, 853, 874 и 884 - чёрным по белому: территория принадлежит Азербайджану, а любые сепаратистские структуры незаконны.

В Варшаве Саакян также заявила, что азербайджанские НПО представили цифру "около 400 политзаключённых", что якобы "доказывает репрессивный характер судебной системы". Цифра эта взята из отчёта одной из аффилированных с армянской диаспорой структур - "Political Prisoners Monitoring Group", не признанной ни Советом Европы, ни ООН. Более того, в этом "списке" значатся такие лица, как убийцы, террористы, диверсанты - в том числе те самые члены вооружённых групп, задержанные после 2020 года.

Комитет министров Совета Европы в своём заключении от 18 марта 2024 года отметил: "Азербайджан демонстрирует последовательный прогресс в обеспечении судебной независимости и доступе к правосудию. Заявления о системных политических репрессиях требуют конкретных доказательств, которых представлено не было".

Так где же эти "доказательства", на которые ссылается Саакян? Их нет. Есть только лозунги, эмоциональные заявления и повторение старой пластинки о "репрессиях", не подтверждённой ни одной авторитетной структурой.

Что стоит за бесконечными стенаниями о "праве на возвращение"? Почему Ереван снова и снова разыгрывает эту карту на всех международных площадках - от ОБСЕ до Европарламента? Ответ очевиден: это не гуманитарная забота о людях, это инструмент давления, геополитическая дубинка, призванная удержать Азербайджан в состоянии постоянной обороны и сорвать интеграцию освобождённых территорий.

Ведь если армяне Карабаха вернутся и станут гражданами Азербайджана, исчезнет главное, что питало армянскую внешнюю политику последние 35 лет, - образ вечной жертвы. Без него не будет и привычной риторики о "геноциде", "угрозе идентичности" и "праве на самоопределение". Без него не будет оснований для давления на Баку в Брюсселе и Вашингтоне. Без него не будет и тех сотен миллионов долларов, которые армянская диаспора ежегодно тратит на лоббирование через конгрессменов и парламентариев.

Не случайно именно в 2024-2025 годах, когда тема интеграции стала реальностью, в ход пошли новые формулировки - "право на возвращение", "культурное наследие", "право на коллективную идентичность". Это не юридические термины. Это словарь политической пропаганды, которую армянские НПО и западные "партнёры" методично внедряют в отчёты и резолюции.

Ни один международный документ не закрепляет за этнической группой, проживавшей на территории другого государства, автоматического права на коллективное возвращение, если речь не идёт о беженцах, изгнанных силой. А в случае с карабахскими армянами, как мы показали выше, исход был добровольным.

Комитет ООН по правам человека в своём заключении по делу General Comment No. 27 (1999) прямо указывает: "Право на возвращение в страну проживания распространяется на граждан этого государства. Лица, покинувшие его добровольно и утратившие гражданство или отказавшиеся от его приобретения, не могут претендовать на коллективное право на возвращение без соответствующих юридических оснований".

Ключевые слова здесь - "добровольно" и "гражданство". Карабахские армяне не были лишены гражданства Азербайджана - напротив, им предложили его оформить. Многие отказались, предпочтя статус "беженца" в Армении. Это - их выбор. Но этот выбор имеет правовые последствия: они не могут претендовать на "право на возвращение" в качестве отдельной этнической общины, тем более - на коллективное самоуправление.

Даже Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев в своём докладе от декабря 2023 года подчёркивало: "Возвращение лиц, покинувших Карабах, возможно при их согласии на соблюдение законодательства Азербайджана и готовности интегрироваться в правовую и социальную систему страны".

Вот она - суть вопроса. Не "возвращение любой ценой", а возвращение на условиях законного суверенитета Азербайджана.

Саакян в Варшаве с восторгом говорила о "нескольких инициативах администрации США", которые, по её словам, могут "сыграть активную роль в освобождении пленных и обеспечении возвращения армян". Но стоит посмотреть на эти инициативы внимательнее - и сразу становится ясно: гуманитарией там и не пахнет.

Речь идёт прежде всего о законопроекте H.R.7223 "Armenian Security and Cultural Heritage Protection Act", внесённом в Конгресс США в марте 2024 года. В нём "право на возвращение" увязано с требованиями к Азербайджану "обеспечить автономию местного самоуправления", "гарантировать коллективное представительство" и "признать особый культурный статус" региона. Иными словами, это не возвращение - это попытка реанимировать сепаратизм под гуманитарной вывеской.

Аналогичная риторика звучала и на слушаниях в Сенате 17 апреля 2024 года, где представитель Госдепартамента заявил: "США будут поддерживать возвращение армянского населения на свои исторические земли при условии предоставления им автономных механизмов самоуправления".

Всё это - тактика отчаяния. В Ереване прекрасно понимают: демографическая, политическая и правовая реальность изменилась необратимо. На освобождённых территориях активно идёт восстановление инфраструктуры - только в 2023-2024 годах в Карабахе построено более 400 км дорог, открыто 15 новых школ, восстановлены 9 медицинских учреждений, введены в эксплуатацию 4 водоочистные станции. Это не временное управление. Это возвращение региона в состав страны - окончательное и безальтернативное.

Неудивительно, что даже среди самих бывших жителей Карабаха меняются настроения. Согласно опросу Армянского центра социологических исследований "Modus Vivendi" (апрель 2024), 37% переселившихся в Армению армян заявили, что готовы вернуться в Карабах при условии гарантий безопасности и экономических перспектив. Это - треть, несмотря на тотальную пропаганду, демонизацию Азербайджана и давление армянских НПО.

Это значит только одно: интеграция - не абстрактный проект, а реальный процесс. И никакие Саакяны с их "московскими механизмами" его не остановят.

Вот в чём парадокс армянской политики последних трёх десятилетий: проиграв всё, она продолжает вести себя так, будто ничего не произошло. Территория освобождена, международное право на стороне Азербайджана, бывшие жители ушли добровольно - а в ереванских кабинетах и брюссельских кулуарах всё ещё мечтают о "праве на самоопределение" и "возвращении народа Арцаха". Это не просто политическая близорукость. Это - реваншистская иллюзия, неспособность признать реальность XXI века.

И именно эта иллюзия сегодня определяет всю риторику людей вроде Сирануш Саакян. Они прекрасно знают: тема "пленных" - не о пленниках, "право на возвращение" - не о возвращении, а разговоры о "геноциде" - не о правах человека. Это всё инструменты давления. Они нужны для того, чтобы Азербайджан не мог спокойно развивать Карабах, чтобы международные организации сомневались, чтобы западные столицы держали Баку "на крючке".

Но - не получается. И не получится.

Армения, между тем, сама загоняет себя в ловушку. Постоянно разыгрывая гуманитарную карту, она парализует собственную политику. Ведь если признать добровольность исхода - придётся признать и провал тридцатилетней стратегии. А если признать, что "пленные" - это преступники, - придётся признать и ответственность за диверсии. Это - политическое самоубийство для элиты, которая десятилетиями строила свою легитимность на мифе о "страдающем Арцахе".

Отсюда и эти парадоксальные заявления, вроде тех, что делала Саакян: мол, "московский механизм" не работает, "Красный Крест" не пускают, "право на возвращение" игнорируют. Они не про факты - они про выживание старой идеологии. Но идеологии, которая не выдерживает столкновения с реальностью.

Сегодня Карабах - это не "спорная территория", как его пытались представить десятилетиями. Это - часть азербайджанского государства, где идёт строительство новых школ, где прокладываются современные автотрассы, где появляются технопарки и солнечные станции. Это - пространство, где жизнь движется вперёд, а не назад.

И именно это больше всего пугает реваншистов в Ереване и их союзников в Париже и Лос-Анджелесе. Потому что как только Карабах окончательно превратился из символа конфликта в символ развития - исчезнет и сама идея "борьбы за арцах". Исчезают оправдание для политических манёвров, исчезают повод для лоббистских кампаний, исчезают возможность шантажировать мир слезами "беженцев".

...История не любит тех, кто живёт в прошлом. История движется вперёд - туда, где Карабах снова стал частью Азербайджана. И в этой новой истории не будет места мифам, не будет места выдуманным "народам" и не будет места политическим манипуляциям. Потому что на их месте уже строятся дороги, школы, города и будущее. Потому что на их месте уже живут люди - граждане Азербайджана, независимо от этнического происхождения. Потому что на их месте - жизнь.