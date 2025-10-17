Хроника Победы (17.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Гянджа – это сердце Азербайджана. И никто никогда не сможет сломить гордый дух ее жителей!

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась 17 октября 2020 года публикацией на своей официальной странице в Instagram.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорилось:

"Этой ночью армянские агрессоры вероломно атаковали Гянджу. Расчет одновременно прост и чудовищен - уничтожить как можно больше мирных жителей, посеять панику, запугать азербайджанский народ. Но агрессор никогда не достигнет своих грязных целей. Слишком сильны духом жители этого славного города!

Гянджа - это Низами, Мехсети, Вазех! Но это не только культурное наследие Азербайджана. Гянджа - это древняя колыбель нашей государственности.

Это непоколебимая стойкость, мужество и храбрость! Это Джавадхан. Это город, до последнего сражавшийся за независимость первой демократической республики на Востоке.

Гянджа - это сердце Азербайджана. И никто никогда не сможет сломить гордый дух ее жителей!"