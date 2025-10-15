В Азербайджане будет дождливо, ожидается мокрый снег

Завтра, начиная с восточных районов Азербайджана, и до второй половины 18 октября местами ожидаются переменные осадки, грозы.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В отдельных местах проливные дожди, град, 17 октября в высокогорье прогнозируется мокрый снег.

В связи с осадками в реках повысится водность, в некоторых горных реках пройдут паводки и сели.