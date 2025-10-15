https://news.day.az/society/1788393.html В Азербайджане будет дождливо, ожидается мокрый снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Завтра, начиная с восточных районов Азербайджана, и до второй половины 18 октября местами ожидаются переменные осадки, грозы. Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе. В отдельных местах проливные дожди, град, 17 октября в высокогорье прогнозируется мокрый снег.
В Азербайджане будет дождливо, ожидается мокрый снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Завтра, начиная с восточных районов Азербайджана, и до второй половины 18 октября местами ожидаются переменные осадки, грозы.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
В отдельных местах проливные дожди, град, 17 октября в высокогорье прогнозируется мокрый снег.
В связи с осадками в реках повысится водность, в некоторых горных реках пройдут паводки и сели.
