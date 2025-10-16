https://news.day.az/world/1788524.html В Мадагаскаре проходят протесты против Франции - ФОТО В Мадагаскаре протестующие проводят акции против французского колониализма. Как передает Day.Az со ссылкой на канал France24, участники акции подняли плакаты с надписями "Франция - уходи", "Макрон и Радзуэлина - уходите".
В Мадагаскаре проходят протесты против Франции - ФОТО
В Мадагаскаре протестующие проводят акции против французского колониализма.
Как передает Day.Az со ссылкой на канал France24, участники акции подняли плакаты с надписями "Франция - уходи", "Макрон и Радзуэлина - уходите".
Отметим, президент Мадагаскара Андри Радзуэлина после протестов, вызванных экономическими проблемами, нехваткой газа и воды бежал из страны на французском военном самолёте.
Местонахождение президента неизвестно.
После объявления импичмента президенту парламентом власть в стране захватили военные.
