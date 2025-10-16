В Праге на пять часов остановили линию метро

Линия пражского метро прервала работу на пять часов из-за щенка в тоннеле.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Idnes.

"Бездомный щенок парализовал работу пражского метро на линии А примерно на пять часов. Собаку, получившую кличку Метроуш, преследовали пожарные, полиция и служба отлова примерно с 9 утра", - пишет издание.

Как сообщается, собака прыгнула в туннель на станции "Мотол". Затем щенок перемещался по маршруту линии А разными способами и, наконец, его поймали на станции "Малостранская" в 14:00.

Пражская городская транспортная компания объявила, что отловом щенка занимались подразделения Интегрированной спасательной системы (IZS). Следователи уже дали животному кличку, однако дальнейшая его судьба неизвестна. После поимки также выяснилось, что это самка. У полиции пока нет информации о том, как собака попала в метро.