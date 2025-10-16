Как будет организовано движение между станциями "28 Мая" и "Низами"?
В направлении станции метро "Джафар Джаббарлы" будут построены два туннеля. В рамках проекта разделения Красной и Зеленой линий бакинского метрополитена, из-за строительства соединительного туннеля между станциями "Джафар Джаббарлы" и "Низами", движение поездов от станции "28 Мая" в направлении "Дярнягюль" организовано не будет. По имеющейся информации, поезда будут курсировать между станциями "Дярнягюль" и "Низами".
После начала строительства туннеля, какие виды транспорта будут более доступными для желающих попасть к станции "28 Мая" со стороны станции "Дярнягюль"? Какие меры будут приняты для обеспечения комфортного передвижения пассажиров?
После начала строительства 200-метрового туннеля, маршрутизация пассажиров на наземный общественный транспорт будет организована совместно с Азербайджанским агентством наземного транспорта.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявили в "Бакинском метрополитене".
Отмечается, что в настоящее время продолжается совместный анализ результатов мониторинга и выполнение технических работ.
"Информация об окончательных решениях будет предоставлена общественности", - добавили в Бакинском метрополитене.
