Как будет организовано движение между станциями "28 Мая" и "Низами"?

В направлении станции метро "Джафар Джаббарлы" будут построены два туннеля. В рамках проекта разделения Красной и Зеленой линий бакинского метрополитена, из-за строительства соединительного туннеля между станциями "Джафар Джаббарлы" и "Низами", движение поездов от станции "28 Мая" в направлении "Дярнягюль" организовано не будет. По имеющейся информации, поезда будут курсировать между станциями "Дярнягюль" и "Низами".

После начала строительства туннеля, какие виды транспорта будут более доступными для желающих попасть к станции "28 Мая" со стороны станции "Дярнягюль"? Какие меры будут приняты для обеспечения комфортного передвижения пассажиров?

После начала строительства 200-метрового туннеля, маршрутизация пассажиров на наземный общественный транспорт будет организована совместно с Азербайджанским агентством наземного транспорта.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявили в "Бакинском метрополитене".

Отмечается, что в настоящее время продолжается совместный анализ результатов мониторинга и выполнение технических работ.

"Информация об окончательных решениях будет предоставлена общественности", - добавили в Бакинском метрополитене.