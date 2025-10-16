Оранжевый iPhone 17 Pro Max начал менять цвет у некоторых пользователей

Владельцы ярко-оранжевого смартфона Apple iPhone 17 Pro Max сообщают о нежелательном изменении цвета устройства. По меньшей мере один пользователь форума Reddit показал, его аппарат постепенно меняет насыщенный оранжевый оттенок на более бледный, напоминающий цвет "розового золота". Хотя эта проблема пока не носит массовый характер, она вызывает обеспокоенность среди покупателей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет WccfTech.

Предполагается, что изменение цвета связано с неравномерным анодированием защитного слоя на алюминиевой раме устройства. Окисление алюминия - естественный химический процесс, который может произойти при контакте металла с воздухом. В случае с премиальными смартфонами Apple обычно применяет герметичное анодированное покрытие, предотвращающее такие реакции. Однако в определенной партии устройств этот защитный слой, по всей видимости, был нанесен некорректно, что привело к вступлению в реакцию открытого алюминия и изменению его тона.

Судя по представленным изображениям, смена оттенка наиболее заметна на боковых гранях корпуса и вокруг блока камер - участках, которые чаще всего подвергаются механическому воздействию. При этом задняя панель, вероятно, изготовленная из другого композитного материала, сохраняет исходный оранжевый цвет, что подчеркивает неравномерность процесса окисления.

Хотя некоторые пользователи могут найти такой "эволюционирующий" оттенок уникальным, большинство желает получить именно тот цвет, за который заплатили. Компания Apple пока не выступила с официальными комментариями по данному вопросу, но, вероятно, отслеживает развитие ситуации.

Пострадавшим владельцам рекомендуется внимательно осмотреть рамку устройства при нейтральном освещении для подтверждения обесцвечивания. Также советуют избегать использования чистящих средств на спиртовой основе или абразивных материалов, которые могут усугубить окисление. В случае подтверждения дефекта, пользователи могут обратиться в службу поддержки Apple для возможного гарантийного обмена.