В Армении задержаны еще два священника

В Армении продолжаются задержания священников-провокаторов.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, арестован настоятель Сагмосаванка, иерей Парен Аракелян.

Также был проведён обыск в доме главы Арагацотнской епархии, епископа Мкртича Прошяна. Его, доставили в следственное управление.

Отметим, что глава Арагацотнской епархии является племянником католикоса.

Похоже, что премьер-министр Никол Пашинян решил усилить давление на Гарегина II.