В Армении задержаны еще два священника
В Армении продолжаются задержания священников-провокаторов.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, арестован настоятель Сагмосаванка, иерей Парен Аракелян.
Также был проведён обыск в доме главы Арагацотнской епархии, епископа Мкртича Прошяна. Его, доставили в следственное управление.
Отметим, что глава Арагацотнской епархии является племянником католикоса.
Похоже, что премьер-министр Никол Пашинян решил усилить давление на Гарегина II.
