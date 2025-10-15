https://news.day.az/world/1788246.html

В Армении задержаны еще два священника

В Армении продолжаются задержания священников-провокаторов. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, арестован настоятель Сагмосаванка, иерей Парен Аракелян. Также был проведён обыск в доме главы Арагацотнской епархии, епископа Мкртича Прошяна. Его, доставили в следственное управление.