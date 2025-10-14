Строительный сектор играет важную роль в экономическом росте Азербайджана

В последние годы экономика Азербайджана демонстрирует положительную динамику роста.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил президент Конфедерации предпринимателей Азербайджана Мамед Мусаев на 30-й юбилейной Каспийской строительной неделе.

Он отметил, что в январе-сентябре 2025 года в стране было произведено 95 миллиардов 229 миллионов манатов внутреннего валового продукта, что на 1,3% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. За этот период ненефтегазовый сектор экономики вырос на 2,9%:

"Это реальный результат совместной деятельности государства и частного сектора. При этом, отмечу, что 6,6% ВВП приходится на строительный сектор. В стране 8,7% или же более 19 тысяч зарегистрированных предприятий задействованы в строительном секторе. Этот показатель свидетельствует о том, что строительный сектор играет важную роль в экономике страны и является важным направлением развития ненефтяного сектора".

"При этом наблюдается вклад этого сектора в экономический рост, увеличение государственных инвестиций в инфраструктурные проекты и строительные работы, осуществляемые в частном секторе", - подчеркнул М. Мусаев.