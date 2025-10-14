В Азербайджане выросла среднемесячная зарплата этих работников

В январе-августе 2025 года средняя номинальная месячная заработная плата наемных работников в экономике страны увеличилась на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составила 1093,8 маната.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, соответствующие данные отражены в макроэкономических показателях экономического и социального развития страны за январь-сентябрь 2025 года.

Отмечается, что средняя заработная плата в нефтегазовом секторе составила 3849,8 маната, а в ненефтегазовом секторе - 1042,6 маната.

"Средняя заработная плата работников государственных предприятий составила 1063,6 маната, а сотрудников частных компаний - 1123,8 маната", - говорится в отчете.