Азиатская страна нашла необычное применение беспилотникам

В Сингапуре нашли необычное применение беспилотникам и разработали технологию мытья окон с их помощью. Об этом рассказала политик из азиатской страны Сан Сюэлин в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Она отметила, что традиционно окна моют работники на люльках, что сопряжено с риском для людей. Сингапур начал тестировать дроны для мойки фасадов многоэтажек.

"В этот процесс входят различные этапы, связанные с использованием водяного давления и растворителей", - уточнила Сюэлин. Она добавила, что перед внедрением технологии власти изучат отзывы жителей домов и подсчитают затраты.