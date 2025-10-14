Раскрыта личность девочки с картины «Девушка с жемчужной сережкой»

Личность девочки с картины художника Яна Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой" была "раскрыта" историком.

Как передает Day.Az, об этом пишет Daily Mail.

Историк искусства Эндрю Грэм-Диксон заявил, что музой голландского мастера, вероятно, была Магдалена ван Рюйвен - дочь его главных покровителей, Питера ван Рюйвена и Марии де Кнуйт. По словам cпециалиста, на момент написания картины в 1665 году Магдалене было около 10 лет. Семья ван Рюйвен принадлежала к ремонстрантам - радикальной христианской секте, чья жизнь строилась по образцу апостолов и последовательниц Иисуса, включая Марию Магдалину. Историк обращает внимание на то, что девушка на портрете одета как последовательница Христа, а ее полный чувств взгляд может быть обращен к Спасителю.

Грэм-Диксон подкрепляет свою теорию историческим контекстом: Вермеер сам был воспитан в семье ремонстрантов и разделял их убеждения. Мария де Кнуйт не только была его главной заказчицей и владелицей большинства его работ, но и оставила ему значительную сумму в своем завещании. Осенью 1667 года Магдалена, достигнув возраста 12 лет, должна была "торжественно посвятить себя Христу", что, по мнению эксперта, делает создание такого портрета символичным.

Однако не все специалисты согласны с этой трактовкой. Автор книги "Муза" Рут Миллингтон отмечает, что теория о Магдалене не нова, и настаивает на том, что очарование картины - в ее тайне. По ее мнению, "Девушка с жемчужной сережкой" является не портретом конкретного человека, а "трони" - изображением воображаемого, типизированного персонажа.