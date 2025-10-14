В Азербайджане рассматривают возможность сдвига рабочего графика

В Баку и крупных городах предпринимаются шаги по изменению рабочего режима с целью уменьшения транспортной загруженности. Для этого планируется установить разное время начала рабочего дня в образовательных и медицинских учреждениях, а также в других сферах.

А как именно изменится рабочее время в нашей стране? Возможно ли, что в некоторых учреждениях рабочий день будет начинаться в 7 утра?

Как сообщает Day.Az, в комментарии Bizim.Media депутат Вугар Байрамов отметил, что данная модель основана на опыте ряда развитых стран.

"Например, в Бельгии в некоторых учреждениях работа начинается в 7 утра, в других - в 8. В Азербайджане выбор конкретного времени будет зависеть от механизма, который сейчас разрабатывается. В настоящее время работа в этом направлении продолжается", - заявил депутат.

Ранее мы сообщали, что в начале этого года была принята Государственная Программа по изменению режима работы государственных органов, учебных и медицинских учреждений с целью совершенствования транспортной инфраструктуры в Баку и окрестностях.