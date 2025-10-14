Объемы транзита казахстанской нефти через Азербайджан вырастут

Увеличится объём транзита нефти между Азербайджаном и Казахстаном через Баку-Тбилиси-Джейхан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном.

"В сфере энергетики сотрудничество между SOCAR и "КазМунайГаз" по транзиту казахстанской нефти через Азербайджан развивается успешно. С 2023 года по настоящее время через нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) на мировой рынок было транспортировано 3,4 миллиона тонн казахской нефти", - сказал он.

Как отметил министр, стороны рассматривают возможность увеличения объёмов поставок до 7 миллионов тонн в год к 2027 году, что станет важным шагом в укреплении энергетического партнёрства и диверсификации экспортных маршрутов Казахстана.

П.Шахбазов подчеркнул, что Азербайджан и Казахстан намерены продолжать сотрудничество на взаимовыгодных условиях, обеспечивая стабильный рост объёмов транспортировки нефти и развитие совместной инфраструктуры в энергетической сфере.