В Лачине построят 4 новых жилых массива

В следующем году начнется строительство 4 новых жилых массивов в Лачине.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend, в ходе 30-й юбилейной Каспийской строительной недели, сообщил специальный представитель Президента в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, Масим Мамедов.

Он отметил, что на сегодняшний день в Лачин переселено 3 650 жителей, а с учетом работающих и оказывающих услуги число людей достигает 4 500-5 000. "Созданы условия для полноценной жизни и организована инфраструктура. До конца года планируется переселение ещё 30 семей, ведутся ремонтные работы на дорогах", - добавил М. Мамедов.

Специальный представитель Президента подчеркнул, что в следующем году будут реализованы большие планы: "Начнется строительство четырёх новых жилых массивов, а на 2027-2030 годы у нас более масштабные цели. Двигаемся последовательными и целенаправленными шагами".