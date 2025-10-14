В Азербайджане изменятся цены на квартиры в этих зданиях

Квартиры в зданиях с энергетическим паспортом подорожают.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, в Азербайджане станет обязательным оформление энергетического паспорта для вновь построенных, реконструированных и капитально отремонтированных жилых и нежилых зданий.

Вопрос уже обсуждался на пленарном заседании Милли Меджлиса и был принят в первом чтении.

Председатель Общества оценщиков Вюгар Орудж в интервью программе "Xəzər Xəbər" заявил, что новый закон не только вызовет интерес у граждан, но и окажет значительное влияние на рынок недвижимости.

По его словам, в зданиях с энергетическим паспортом вырастет не только стоимость, но и спрос на квартиры.

Порядок и механизмы будут утверждены Кабинетом министров. Отмечается, что квартира стоимостью 2500 манатов за квадратный метр, после получения энергетического паспорта может предлагаться уже по 2700 манатов.

