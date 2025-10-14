Ученые предупредили об угрозе «мегаземлетрясения» в США

В Соединенных Штатах может произойти крупное землетрясение из-за разлома в тектонической плите вдоль побережья штатов Калифорния, Орегон и Вашингтон. Об этом сообщает газета New York Times (NYT) со ссылкой на ученых, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Среди тектонических рисков <...> угроза мегаземлетрясения в районе разлома Сан-Андреас в Калифорнии выглядит весьма пугающей, однако <...> разлом в зоне субдукции Каскадия дает специалистам еще больше поводов для беспокойства", - указано в статье.

Специалисты рассказали, что из-за того, что тектоническая плита Хуан-де-Фука зажата между двумя другими плитами, она испытывает огромное напряжение, что может привести к появлению новых разломов.