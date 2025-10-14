Зафиксирован мощный выброс плазмы на Солнце

Один из крупнейших солнечных протуберанцев 2025 года отделился от поверхности звезды в ночь на 14 октября. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН (ИКИ РАН), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным ученых, выброс произошел между двумя и четырьмя часами ночи по московскому времени. Протуберанец, наблюдавшийся в течение последних дней на восточном краю Солнца, постепенно смещался в сторону Земли, однако траектория плазменного облака прошла между нашей планетой и Меркурием.

Как отметили специалисты, по расчетам коронографов, плазменное волокно уже удалилось от Солнца примерно на 20 млн км. При этом они подчеркнули, что если бы выброс произошел днем позже, Земля могла бы попасть под его воздействие, а в случае задержки на два дня - удар был бы прямым.