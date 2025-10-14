Откуда привозится дешевое мясо, продаваемое в соцсетях?
В последнее время мясо заметно подорожало. Однако в социальных сетях появились сообщения о том, что на некоторых рынках продается мясо по дешевой цене.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, продавцы утверждают, что это мясо привозят из Индии и Монголии.
По словам продавцов, у импортного мяса также есть свои покупатели:
"Цена колеблется в пределах 12-13 манатов. Это мясо замороженное, поэтому мы не выставляем его на витрину. Индийское мясо темного цвета и портит внешний вид прилавка. А цена местного мяса составляет 20-21 манат".
Покупатели же отмечают, что неохотно берут такое мясо, поскольку не знают его происхождения.
Эксперт по питанию Махсати Гусейнова, комментируя ситуацию, подчеркнула, что при покупке мяса важно убедиться в его надежном происхождении.
"Необходимо обязательно проверить, есть ли ветеринарная справка. Если продавец отказывается ее предъявить, такой продукт считается потенциально опасным. Настоящее свежее мясо должно иметь красноватый оттенок, быть упругим и плотным. Если при нажатии пальцем образуется вмятина, она должна быстро выравниваться", - отметила эксперт.
