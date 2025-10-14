https://news.day.az/world/1787921.html В Украине будут созданы вертолётные группы для защиты от дронов Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране будут созданы дополнительные вертолётные группы, которые будут выполнять функции противодействия дронам. Как сообщает Day.Az, об этом глава государства написал в своём Telegram-канале.
Зеленский подчеркнул, что расширение возможностей армейской авиации станет частью мер, направленных на усиление системы противовоздушной обороны Украины.
